Маск: мошенники придумывают несуществующих панд для получения госвыплат

Тем временем, как сообщает газета The Wall Street Journal, Илон Маск вновь проявляет интерес к политической жизни США. Он стремится поддержать Республиканскую партию в преддверии осенних промежуточных выборов в Конгресс. Согласно источникам издания, миллиардер разрешил разногласия с Дональдом Трампом и уже выделил $10 миллионов на поддержку республиканского кандидата Нейта Морриса в предвыборной гонке в Сенат.