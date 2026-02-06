Маск: мошенники придумывают несуществующих панд для получения госвыплат

Предприниматель Илон Маск выразил недовольство по поводу мошеннических схем, с помощью которых некоторые лица пытаются получить государственные выплаты, прикрываясь вымышленными заботами о детенышах панд. Об этом он рассказал в интервью на подкасте Dwarkesh Podcast.
В ходе беседы с ведущими подкаста Маск отметил, что мошенники способны придумывать самые трогательные истории, чтобы оправдать свои попытки получить финансирование от государства. «Если отказать мошенникам в финансировании, то они начинают выдумывать самые трогательные причины, чтобы получить выплаты. Например, придумывают детенышей панд, которых не существует», — подчеркнул бизнесмен.
На вопрос ведущих о том, почему подобные практики нельзя остановить без долгих разбирательств, Маск ответил: «Я не президент». Это заявление подчеркивает его осознание ограниченности своих полномочий в борьбе с мошенничеством.
Тем временем, как сообщает газета The Wall Street Journal, Илон Маск вновь проявляет интерес к политической жизни США. Он стремится поддержать Республиканскую партию в преддверии осенних промежуточных выборов в Конгресс. Согласно источникам издания, миллиардер разрешил разногласия с Дональдом Трампом и уже выделил $10 миллионов на поддержку республиканского кандидата Нейта Морриса в предвыборной гонке в Сенат.
Ранее Маск заявил, что спасет США от неминуемого банкротства.