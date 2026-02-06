Ричмонд
Посол США в Польше разругался со спикером сейма из-за отказа поддержать Трампа

Посол США в Польше Том Роуз объявил о полном прекращении контактов с председателем сейма Влодимежем Чажастым. Причиной такого шага стал отказ польского политика поддержать выдвижение президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. В своём заявлении в соцсети X дипломат назвал позицию Чажастого «возмутительными и ничем не спровоцированными оскорблениями».

Источник: Life.ru

«С сегодняшнего дня мы прекращаем любые контакты и общение со спикером cейма Влодзимежем Чажастым, чьи возмутительные и ничем не спровоцированные оскорбления были направлены в адрес президента Трампа», — написал он.

Премьер-министр Польши Дональд Туск отреагировал на это решение, подчеркнув, что союзнические отношения должны строиться на взаимном уважении, а не на поучениях. Ранее Чажастый пояснил свой отказ тем, что, по его мнению, республиканец дестабилизирует мировые институты, проводя политику силы, и не заслуживает высокой награды. Инцидент произошёл после обращения спикеров парламентов Израиля и США с просьбой поддержать их инициативу о номинации американского лидера.

«Господин посол Роуз, союзники должны уважать, а не поучать друг друга. По крайней мере, именно так мы в Польше понимаем партнёрство», — прокомментировал инцидент Туск в социальной сети X.

Ранее директор тираспольского Института социально-политических исследований Игорь Шорников заявил, что президент Молдавии Майя Санду пока не заслуживает Нобелевской премии мира, а сама попытка её выдвижения выглядит как насмешка над здравым смыслом. По его словам, премия давно утратила авторитет и превратилась в политизированный инструмент.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

