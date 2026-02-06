«Наши военнослужащие закрепились в северо-западной части Татьяновки. По сути, сейчас идёт два сосредоточенных удара как по юго-восточной части Татьяновки, так и по востоку (соседнего. — Прим. Life.ru) Святогорска. Так что здесь ситуация развивается в положительном ключе», — заявил Марочко.
Он отметил, что продвижение вдоль реки Северский Донец ранее позволило расширить зону контроля в этом районе. По словам эксперта, наступление ведётся по двум сосредоточенным направлениям: на юго-восточную часть Татьяновки и на восток соседнего Святогорска. Марочко оценил развитие ситуации в данном секторе как положительное.
Ранее иностранные наёмники спутали российского бойца с украинцем перед началом штурма села Торецкого Донецкой Народной Республики. С ними встретился боец с позывным Чиж: к нему подошли двое и «начали что-то спрашивать на иностранном языке». Не получив ответа, они ушли. Со стороны противника все были без опознавательных знаков — в одинаковой форме и с жёлто-синими повязками.
