Российские бойцы закрепились на северо-западе Татьяновки в ДНР

Ранее иностранные наёмники спутали российского бойца с украинцем перед началом штурма села Торецкого Донецкой Народной Республики. С ними встретился боец с позывным Чиж: к нему подошли двое и «начали что-то спрашивать на иностранном языке». Не получив ответа, они ушли. Со стороны противника все были без опознавательных знаков — в одинаковой форме и с жёлто-синими повязками.