Цены на обещанном сайте Трампа с лекарствами разы выше российских

Эта же информация содержится на главной странице именного президентского фармсайта. Пока на нем 43 наименования. Трамп чаще всего вспоминает об «Оземпике». Приобрести этот «рецептурный препарат» в виде ручки для укола можно за 199 долларов, заявлено, что это ниже рыночной цены на 80%. Препарат «Дифлюкан» обойдется покупателю в 14 долларов, якобы после скидки в 50%. В Москве цена составит около 150 рублей. Препарат «Медрол» — 25 долларов, средняя цена в аптеках Москвы — 400 рублей. Ингалятор «Айрсупра», показанный при астме, на сайте Трампа стоит 201 доллар, в России — 2500 рублей.