Цены на обещанном сайте Трампа с лекарствами разы выше российских

ВАШИНГТОН, 6 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил о запуске именного сайта, на котором лекарства должны будут продаваться дешевле всего в мире, однако цены на препараты хоть и ниже рыночных в Штатах, но многократно превышают российские.
«Десятки наиболее распространенных рецептурных препаратов будут доступны со впечатляющей скидкой для всех покупателей через интернет-сайт», — объявил президент США о запуске именного портала по продаже лекарств.
Трамп пообещал, что эта инициатива приведет к сильнейшим преобразованиям. Предыдущие президенты пытались снизить цены, но не справились с этой задачей «даже близко», признал республиканец.
«Американцы платят за лекарства больше всех. Население США составляет 4% от мирового и употребляет 13% всех рецептурных препаратов. Семьдесят пять процентов доходов фармацевтические компании делают на США», — объяснил американский лидер.
«Моя администрация договорилась, что США будут платить самую низкую цену в мире за лекарства. Мы будем платить эквивалент самой низкой цены, где бы она ни была», — установил принцип Трамп.
Эта же информация содержится на главной странице именного президентского фармсайта. Пока на нем 43 наименования. Трамп чаще всего вспоминает об «Оземпике». Приобрести этот «рецептурный препарат» в виде ручки для укола можно за 199 долларов, заявлено, что это ниже рыночной цены на 80%. Препарат «Дифлюкан» обойдется покупателю в 14 долларов, якобы после скидки в 50%. В Москве цена составит около 150 рублей. Препарат «Медрол» — 25 долларов, средняя цена в аптеках Москвы — 400 рублей. Ингалятор «Айрсупра», показанный при астме, на сайте Трампа стоит 201 доллар, в России — 2500 рублей.