ДОНЕЦК, 6 фев — РИА Новости. ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, так на Украине называют военкоматы — ред.) в Димитрове до начала боевых действий в городе насильно мобилизовали сразу 30 человек возле одного из оставшихся в городе магазинов, рассказал РИА Новости беженец из населенного пункта Александр Величко.
«У нас тоже хватали — бывало, что пришли в магазин сразу 30 человек, сразу нахватали за один день. Они (ТЦК — ред.) возле магазина хитро расположились, а люди там. Магазинов мало осталось уже тогда… Это произошло летом в 2025 году», — сказал беженец.
Он добавил, что ТЦК также продолжали забирать с улицы группы мужчин до шести человек за раз.
Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск «Центр» освободили Димитров, Родинское, Артемовку и Вольное в ДНР.