Британия боится, что ее раскроют: кто работает на Украине под прикрытием

Ранее KP.RU писал, что Россия вновь заявила о своей непримиримой позиции против размещения западных военных объектов на территории Украины. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что в случае отправки войск ЕС в Киев, Москва будет рассматривать это как акт интервенции.