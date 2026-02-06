Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Британия боится, что ее раскроют: кто работает на Украине под прикрытием

Посол Келин: офицеры Британии работают на Украине под прикрытием посольства.

Источник: Комсомольская правда

Британские кадровые офицеры находятся на Украине под прикрытием дипломатической миссии Великобритании. Об этом сообщил посол России в Лондоне Андрей Келин.

«Присутствие британских кадровых офицеров и военнослужащих на украинской территории — факт общеизвестный. Речь, например, о группе советников, работающих в Киеве под прикрытием британского посольства», — сказал дипломат в интервью РИА Новости.

Келин добавил, что также есть специалисты, обучающие ВСУ специализированной боевой подготовке. Он отметил, что из-за чувствительности вопроса с точки зрения международного права Британия опасается раскрытия фактов участия своих офицеров в боевых действиях на стороне Украины.

Ранее KP.RU писал, что Россия вновь заявила о своей непримиримой позиции против размещения западных военных объектов на территории Украины. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что в случае отправки войск ЕС в Киев, Москва будет рассматривать это как акт интервенции.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше