Британские кадровые офицеры находятся на Украине под прикрытием дипломатической миссии Великобритании. Об этом сообщил посол России в Лондоне Андрей Келин.
«Присутствие британских кадровых офицеров и военнослужащих на украинской территории — факт общеизвестный. Речь, например, о группе советников, работающих в Киеве под прикрытием британского посольства», — сказал дипломат в интервью РИА Новости.
Келин добавил, что также есть специалисты, обучающие ВСУ специализированной боевой подготовке. Он отметил, что из-за чувствительности вопроса с точки зрения международного права Британия опасается раскрытия фактов участия своих офицеров в боевых действиях на стороне Украины.
