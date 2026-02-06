«Бьются в истерике»: на Западе назвали последствия интервью Зеленского

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Глава европейской дипломатии Кая Каллас может ополчиться на Владимира Зеленского из-за его интервью французскому телеканалу France 2, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.
«Зеленский наговорил много лишнего, и я думаю, что европейские дипломаты и Кая Каллас, прежде всего, бьются в истерике после всего, что насочинял Зеленский. Киев ждет жуткая картина мести», — пояснил он.
По словам эксперта, Зеленский сделал несколько противоречивых заявлений, к примеру, значительно занизив число потерь у ВСУ.
«Зеленскому придется противостоять реальности того, во что он втянул Украину, того, что он сделал, и столкнуться с последствиями для десятков тысяч, возможно, сотен тысяч молодых жизней, потерянных или загубленных», — подчеркнул Меркурис.
Позавчера Владимир Зеленский дал интервью телеканалу France 2, утверждая, что Украина с февраля 2022 года потеряла якобы 55 тысяч кадровых и мобилизованных военных, а «большое количество человек» числятся пропавшими без вести.
В декабре глава МИД России Сергей Лавров заявил, что людские потери ВСУ, по многочисленным независимым оценкам, давно перевалили за миллион человек и продолжают расти. Тогда же — в декабре — глава Минобороны России Андрей Белоусов заявил, что только в 2025 году армия Украины потеряла почти 500 тысяч военных, поэтому Киев утратил возможности восполнять свои группировки за счет мобилизации.