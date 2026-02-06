В файлах Эпштейна есть указания на отправителей из России

ВАШИНГТОН, 6 фев — РИА Новости. Более 2 тысяч файлов из материалов по делу обвиненного в сексторговле финансиста Джеффри Эпштейна содержат указание на активное участие в обнародованных переписках пользователей из РФ, выяснило РИА Новости.
Порядка 2,3 тысячи опубликованных минюстом США файлов содержат приписку «отправлено из мобильной почты» или «отправлено с iPhone», дни недели и месяцы названы по-русски, что может служить указанием на то, что они отправлялись пользователями из РФ.
В файлах и переписке есть русские имена, названия российских городов. Обсуждаются поездки «на остров».
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере «в полубессознательном состоянии», после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений ныне покойного финансиста в сфере секс-торговли.