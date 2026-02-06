Нового замначальника УМВД России по Хабаровскому краю представили личному составу

Сегодня, 6 февраля, в режиме видео-конференц связи начальник УМВД России по Хабаровскому краю генерал-майор полиции Андрей Шабашов представил подчиненному личному составу заместителя начальника УМВД России по Хабаровскому краю полковника внутренней службы Руслана Кондрашова, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
«Приказом Министра внутренних дел Российской Федерации от 29 января 2026 года № 73 по личному составу на должность заместителя начальника Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Хабаровскому краю назначен полковник полиции Кондрашов Руслан Сергеевич, с присвоением специального звания — полковник внутренней службы», — говорится в сообщении.
Справка:
Кондрашов Руслан Сергеевич родился 14 июня 1976 года в городе Зыряновск, Восточно-Казахстанской области, Казахской ССР. Имеет высшее образование — в 1999 году окончил Тюменский юридический институт МВД России.
Службу в органах внутренних дел начал с сентября 1995 года курсантом Тюменского юридического института МВД России по окончании которого в 1999 году проходил службу на различных должностях оперативного и руководящего состава органов внутренних дел.
С 2011 по 2026 год замещал руководящие должности начальника оперативно-розыскной части, начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции, заместителя начальника полиции УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу, заместителя начальника полиции (по оперативной работе) МВД по Республике Карелия, начальника управления МВД России по городу Сургуту, заместителя начальника полиции УМВД России Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре.
Неоднократно поощрялся руководством МВД России, в том числе наградным оружием, знаком «Почетный сотрудник МВД».
На должность назначен из кадрового резерва МВД России.