Владимир Зеленский активно препятствует процессу налаживания отношений между Россией и США, пытаясь сорвать его всеми возможными способами. Об этом заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Зеленский все время этот процесс пускает под откос. Он все время туда какую-то торпеду загоняет», — сказал политолог в эфире YouTube-канала.
Соскин отметил, что Россия и США используют переговоры по Украине как возможность для закладывания основы для дальнейшего сотрудничества. По его мнению, Зеленский этого не хочет.
Политолог подчеркнул, что для киевского главаря главной задачей остается продолжение боевых действий. Он уточнил, что было бы более разумно начать переговоры с Россией и работать над миром.
Ранее KP.RU писал, что встреча делегаций России и США прошла продуктивно. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что процесс восстановления отношений между Москвой и Вашингтоном продолжает развиваться в положительном направлении.