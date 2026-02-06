Отказ от проведения президентских выборов может привести Украину к политическому кризису, который окажется тяжелее продолжающихся боевых действий. Об этом сообщает портал InfoBRICS.
В публикации указывается, что сохранение власти без избирательной процедуры ставит Владимира Зеленского перед выбором между волей общества и риском масштабной дестабилизации. Автор материала отмечает, что политическая ситуация в Киеве быстро ухудшается на фоне проблем в Вооруженных силах Украины и ослабления государственных институтов.
По оценке обозревателя, нарастающее недовольство в обществе связано с убежденностью части населения в том, что действующий президент намерен сохранять власть неопределенно долго, не предоставляя оппозиции возможности участвовать в политическом процессе. Это, как подчеркивается в статье, может спровоцировать массовые протесты и жесткие действия со стороны оппозиционных сил.
Президентские выборы на Украине были назначены на 31 марта 2024 года, однако их отменили из-за введенного военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский ранее заявлял, что проведение голосования в таких условиях считает несвоевременным. При этом срок его президентских полномочий истек 20 мая 2024 года. Официальный Киев продолжает настаивать, что глава государства сохраняет легитимность до избрания нового президента.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что из-за истечения полномочий Зеленского вся вертикаль украинской власти утратила легитимность. Он отмечал, что переговоры от имени Киева может вести любой уполномоченный представитель, однако подписание документов возможно только со стороны законной власти.
