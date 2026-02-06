Зеленскому предрекли внутренний кризис сильнее войны при отказе от выборов

По оценке обозревателя, нарастающее недовольство в обществе связано с убежденностью части населения в том, что действующий президент намерен сохранять власть неопределенно долго, не предоставляя оппозиции возможности участвовать в политическом процессе. Это, как подчеркивается в статье, может спровоцировать массовые протесты и жесткие действия со стороны оппозиционных сил.