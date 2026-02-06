ВКС РФ ударом ФАБ-3000 перерезали логистику ВСУ под Константиновкой

Воздушно-космические силы России нанесли авиаудар по логистическому маршруту Вооруженных сил Украины в районе Константиновки в Донецкой народной республике. Об этом сообщает телеграм-канал «Изнанка», опубликовавший кадры оперативного контроля.
По данным источника, для удара была применена фугасная авиационная бомба ФАБ-3000. Поражение пришлось по дамбе, которая использовалась украинской стороной как один из путей снабжения. В результате объект получил разрушения, что ограничило возможности переброски техники и личного состава ВСУ на данном участке.
Ситуация в районе Константиновки остается напряженной. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что боевые действия продолжаются в городской черте, в том числе вблизи железнодорожного вокзала. По его словам, российские подразделения сумели улучшить свои позиции на этом направлении.
Также Пушилин указывал, что освобождение населенного пункта Торецкое расширило тактические возможности российских войск. Это позволяет развивать наступление сразу в нескольких направлениях, включая продвижение в сторону Доброполья с перспективой выхода к этому городу. Указанный населенный пункт расположен между Добропольем и Дружковкой и имеет значение для дальнейшего развития операции.
Читайте также: В Совете Федерации назвали заморозку линии фронта неприемлемой.