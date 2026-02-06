ВКС РФ ударом ФАБ-3000 перерезали логистику ВСУ под Константиновкой

По данным источника, для удара была применена фугасная авиационная бомба ФАБ-3000. Поражение пришлось по дамбе, которая использовалась украинской стороной как один из путей снабжения. В результате объект получил разрушения, что ограничило возможности переброски техники и личного состава ВСУ на данном участке.