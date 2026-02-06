В НАТО назвали российский Ту-160М одной из главных угроз с воздуха

Стратегический бомбардировщик Ту-160М вызывает раздражение и опасения у стран НАТО из-за своих боевых возможностей. Об этом пишет американский журнал 19FortyFive со ссылкой на военного обозревателя Брэндона Вайхерта.
В публикации отмечается, что модернизированный Ту-160М способен применять крылатые ракеты Х-101 с малозаметными характеристиками, а также гиперзвуковые боеприпасы. Пуски, как указывает автор, могут осуществляться за пределами зоны действия систем противовоздушной обороны противника, включая украинские. Дополнительным фактором названы высокая скорость самолета — до двух чисел Маха — и значительная дальность полета без необходимости дозаправки.
Обозреватель обращает внимание, что Россия возобновила серийное производство Ту-160М, который в материале назван «культовой кувалдой», но уже в глубоко обновленном исполнении. По его оценке, затягивание сроков создания перспективного авиационного комплекса дальней авиации делает этот самолет ключевым элементом дальней авиации Воздушно-космических сил России.
Вайхерт подчеркивает, что Ту-160М остается одним из наиболее мощных дальних ударных самолетов в мире. Особое значение он приобретает в условиях, когда основную роль на поле боя играют крылатые ракеты большой дальности и гиперзвуковое оружие. Автор делает вывод, что развитие этого бомбардировщика демонстрирует способность России адаптироваться к требованиям современной войны.
