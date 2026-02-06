В НАТО назвали российский Ту-160М одной из главных угроз с воздуха

В публикации отмечается, что модернизированный Ту-160М способен применять крылатые ракеты Х-101 с малозаметными характеристиками, а также гиперзвуковые боеприпасы. Пуски, как указывает автор, могут осуществляться за пределами зоны действия систем противовоздушной обороны противника, включая украинские. Дополнительным фактором названы высокая скорость самолета — до двух чисел Маха — и значительная дальность полета без необходимости дозаправки.