Сообщения об ударах КНДР по Украине из Курской области назвали недостоверными

Поводом для обсуждения стала публикация агентства Yonhap, которое со ссылкой на украинские СМИ заявило о присутствии северокорейских военнослужащих в Курской области. В материале утверждалось, что они якобы ведут огонь по украинским силам с применением ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также участвуют в воздушной и артиллерийской разведке. Одновременно указывалось, что часть северокорейского спецназа вернулась в КНДР для передачи боевого опыта.