Сообщения об ударах КНДР по Украине из Курской области назвали недостоверными

Информация о якобы нанесении северокорейскими военными ударов по позициям вооруженных сил Украины с территории Курской области не соответствует действительности. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на кандидата исторических наук, ведущего научного сотрудника Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Константина Асмолова.
Поводом для обсуждения стала публикация агентства Yonhap, которое со ссылкой на украинские СМИ заявило о присутствии северокорейских военнослужащих в Курской области. В материале утверждалось, что они якобы ведут огонь по украинским силам с применением ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также участвуют в воздушной и артиллерийской разведке. Одновременно указывалось, что часть северокорейского спецназа вернулась в КНДР для передачи боевого опыта.
Асмолов обратил внимание, что авторы подобных сообщений неверно трактуют само понятие артиллерийской разведки. По его словам, речь идет не о нанесении ударов, а о комплексе мероприятий по обнаружению и определению координат целей противника. Прямого участия в боевых действиях такие действия не предполагают.
Эксперт также указал на отсутствие внятных доказательств того, что в сообщениях фигурируют именно северокорейские военные. По его оценке, подобные утверждения носят пропагандистский характер и внутренне противоречат друг другу, поскольку приписывают КНДР удары по Украине, одновременно признавая, что северокорейские подразделения остаются в Курской области и не действуют за ее пределами.
Отдельно Асмолов напомнил, что украинская сторона собственные удары по российской территории не называет нападениями, квалифицируя их как оборонительные действия, что, по его мнению, также искажает реальную картину происходящего.
Ранее власти Курской области официально сообщали о другом формате участия военнослужащих КНДР. В декабре прошлого года губернатор региона Александр Хинштейн информировал о работе северокорейских саперов, задействованных в разминировании приграничных территорий. По его данным, военнослужащие 528-го инженерно-саперного полка Корейской народной армии очистили почти 42,4 тыс. гектаров и уничтожили более 1,5 млн взрывоопасных предметов.
О взаимодействии с инженерами из КНДР ранее рассказывали и участники специальной военной операции. Отмечалось, что северокорейские саперы освоили российскую технику, включая беспилотники, применяемые для разминирования открытых участков.
Лидер КНДР Ким Чен Ын в декабре прошлого года заявлял, что участие северокорейских подразделений в операции в Курской области, по его оценке, укрепило международный статус республики. В начале января он также направил поздравление военнослужащим, находящимся на боевых заданиях на территории России.
