NBC узнал о покупке складов в США для содержания нелегальных мигрантов

По данным СМИ, новые объекты будут рассчитаны на массовое размещение задержанных.
«Планируемые центры настолько велики, что некоторые смогут единовременно вмещать до 8 тыс. задержанных. Для сравнения, крупнейшая федеральная тюрьма США, например, рассчитана примерно на 4 тыс. заключенных», — говорится в материале телеканала.
Согласно информации NBC, в перечне DHS значится более 20 потенциальных площадок, при этом как минимум три из них уже отобраны. За один из объектов иммиграционная и таможенная полиция США уже заплатила около $70 млн.
Президент США Дональд Трамп 4 февраля сообщил о намерении расширить программу ужесточения контроля за нелегальной миграцией еще на пять американских городов. Он отметил, что власти рассматривают такие меры только при наличии согласия со стороны местных администраций. По словам американского лидера, сопротивление со стороны активистов может стать препятствием для реализации программы.