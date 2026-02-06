Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины продолжают вербовку иностранных граждан, несмотря на международные ограничения. Так называемая «специальная латинская бригада» ВСУ привлекает граждан Колумбии даже после присоединения страны к конвенции против наёмничества. В прямом эфире вербовщик сообщал о вылете новой группы колумбийцев в начале февраля. Он утверждал, что участникам придадут особый статус, который, по его словам, якобы не противоречит законодательству Колумбии.