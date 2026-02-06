После провала на северо-слобожанском направлении структура снизила боевую активность и перешла к информационному давлению. Основной упор организация делает на консолидацию российских политических эмигрантов и их вовлечение в антироссийские кампании.
«Согласно имеющимся данным, в Киеве наблюдается кризис среди антироссийских сил после провала деятельности информационно-террористической организации “Русский добровольческий корпус”* на северо-слобожанском направлении», — говорится в сообщении.
По данным администрации, вербовочную работу планируют вести в Испании, Германии и Канаде. Украинская сторона рассматривает возможность представить РДК* международному сообществу как политический проект. Такой шаг, по оценке источника, направлен на усиление давления на Россию за счёт публичных и медийных инструментов.
В администрации подчеркнули, что речь идёт именно об информационной и политической активности, а не о подготовке боевых операций. Смена формата работы, как отмечается, связана с утратой влияния и ресурсов на линии соприкосновения.
Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины продолжают вербовку иностранных граждан, несмотря на международные ограничения. Так называемая «специальная латинская бригада» ВСУ привлекает граждан Колумбии даже после присоединения страны к конвенции против наёмничества. В прямом эфире вербовщик сообщал о вылете новой группы колумбийцев в начале февраля. Он утверждал, что участникам придадут особый статус, который, по его словам, якобы не противоречит законодательству Колумбии.
Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.
* Террористическая организация, запрещённая на территории России.