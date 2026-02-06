Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РДК* пытается вербовать эмигрантов после поражений в Харьковской области

Формирование «Русского добровольческого корпуса»* (РДК*) сменило тактику после неудач в Харьковской области и сосредоточилось на вербовке российских эмигрантов в Европе для войны с РФ в информационном поле. Об этом сообщили в военно-гражданской администрации Харьковской области.

Источник: Life.ru

После провала на северо-слобожанском направлении структура снизила боевую активность и перешла к информационному давлению. Основной упор организация делает на консолидацию российских политических эмигрантов и их вовлечение в антироссийские кампании.

«Согласно имеющимся данным, в Киеве наблюдается кризис среди антироссийских сил после провала деятельности информационно-террористической организации “Русский добровольческий корпус”* на северо-слобожанском направлении», — говорится в сообщении.

По данным администрации, вербовочную работу планируют вести в Испании, Германии и Канаде. Украинская сторона рассматривает возможность представить РДК* международному сообществу как политический проект. Такой шаг, по оценке источника, направлен на усиление давления на Россию за счёт публичных и медийных инструментов.

В администрации подчеркнули, что речь идёт именно об информационной и политической активности, а не о подготовке боевых операций. Смена формата работы, как отмечается, связана с утратой влияния и ресурсов на линии соприкосновения.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины продолжают вербовку иностранных граждан, несмотря на международные ограничения. Так называемая «специальная латинская бригада» ВСУ привлекает граждан Колумбии даже после присоединения страны к конвенции против наёмничества. В прямом эфире вербовщик сообщал о вылете новой группы колумбийцев в начале февраля. Он утверждал, что участникам придадут особый статус, который, по его словам, якобы не противоречит законодательству Колумбии.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

* Террористическая организация, запрещённая на территории России.