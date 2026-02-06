Ричмонд
Самолет с освобожденными из плена российскими военными приземлился в Подмосковье

Самолет Ил-76МД с российскими военнослужащими, возвращенными в рамках обмена, приземлился в Подмосковье. Об этом передает корреспондент ТАСС.

Как сообщили в Министерстве обороны России, обмен состоялся 5 февраля. С подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 157 российских военнослужащих. В ответ украинской стороне передали 157 военнопленных Вооруженных сил Украины.

Вместе с военными на Родину вернулись трое гражданских лиц — жители Курской области. По данным оборонного ведомства, они незаконно удерживались киевским режимом.

Посреднические усилия гуманитарного характера при организации обмена оказали Объединенные Арабские Эмираты и Соединенные Штаты.

На этом фоне уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о сложностях с возвращением еще 12 жителей Курской области, которые в настоящее время находятся в Сумах. По ее словам, украинская сторона настаивает на условиях, которые Москва считает неприемлемыми. Киев требует обменять курян на граждан Украины, задержанных в России за совершение уголовных преступлений.

Москалькова подчеркнула, что такие требования противоречат нормам Женевской конвенции. Согласно международному праву, гражданские лица должны быть возвращены на родину без каких-либо условий.

Татьяна Москалькова: биография омбудсмена по правам человека в РФ
Генерал-майор полиции, депутат Госдумы двух созывов, доктор юриспруденции и философии, кавалер нескольких орденов, активный разработчик законов, направленных на защиту прав человека и борьбу с преступностью. Все это об одном человеке — Татьяне Москальковой, прошедшей путь от простого бухгалтера до российского омбудсмена. Собрали главное из ее биографии.
