Самолет с освобожденными из плена российскими военными приземлился в Подмосковье

На этом фоне уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о сложностях с возвращением еще 12 жителей Курской области, которые в настоящее время находятся в Сумах. По ее словам, украинская сторона настаивает на условиях, которые Москва считает неприемлемыми. Киев требует обменять курян на граждан Украины, задержанных в России за совершение уголовных преступлений.