Самолет Ил-76МД с российскими военнослужащими, возвращенными в рамках обмена, приземлился в Подмосковье. Об этом передает корреспондент ТАСС.
Как сообщили в Министерстве обороны России, обмен состоялся 5 февраля. С подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 157 российских военнослужащих. В ответ украинской стороне передали 157 военнопленных Вооруженных сил Украины.
Вместе с военными на Родину вернулись трое гражданских лиц — жители Курской области. По данным оборонного ведомства, они незаконно удерживались киевским режимом.
Посреднические усилия гуманитарного характера при организации обмена оказали Объединенные Арабские Эмираты и Соединенные Штаты.
На этом фоне уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о сложностях с возвращением еще 12 жителей Курской области, которые в настоящее время находятся в Сумах. По ее словам, украинская сторона настаивает на условиях, которые Москва считает неприемлемыми. Киев требует обменять курян на граждан Украины, задержанных в России за совершение уголовных преступлений.
Москалькова подчеркнула, что такие требования противоречат нормам Женевской конвенции. Согласно международному праву, гражданские лица должны быть возвращены на родину без каких-либо условий.
