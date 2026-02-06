По его оценке, киевские власти искажают содержание договоренностей, достигнутых между Москвой и Вашингтоном. Коц указывает, что Зеленский фактически пытается представить ситуацию так, будто Россия либо неправильно считает сроки, либо сознательно делает ставку на продолжение боевых действий. В этой логике, как отмечает журналист, киевский режим ссылается и на президента США Дональда Трампа, утверждая, что Москва якобы обещала не наносить удары по украинской инфраструктуре, но своего слова не сдержала.