CNN: Трамп пообещал деньги на ж/д тоннель, если в его честь назовут вокзал

Президент США Дональд Трамп якобы предложил лидеру демократического меньшинства в Сенате Чаку Шумеру разморозить около 16 миллиардов долларов на реализацию крупного инфраструктурного проекта в Нью-Йорке. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По информации журналистов, в качестве условия обсуждалось согласие на переименование нью-йоркского вокзала Пенн-Стейшн и международного аэропорта Даллес в столичном регионе Вашингтона в честь главы государства. Предполагается, что соответствующий разговор между политиками состоялся в прошлом месяце.
Сообщается, что Шумер быстро отклонил предложение, указав на отсутствие у него полномочий принимать подобные решения.
Ранее сообщалось, что в США создали гигантскую статую президента Дональда Трампа. Высота монумента, отлитого из бронзы и покрытого толстым слоем сусального золота, составляет около 15 футов.