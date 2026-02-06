CNN: Трамп пообещал деньги на ж/д тоннель, если в его честь назовут вокзал

Президент США Дональд Трамп якобы предложил лидеру демократического меньшинства в Сенате Чаку Шумеру разморозить около 16 миллиардов долларов на реализацию крупного инфраструктурного проекта в Нью-Йорке. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.