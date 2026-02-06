Ричмонд
CNN: Трамп пообещал деньги на ж/д тоннель, если в его честь назовут вокзал

Трамп пообещал разморозить около 16 миллиардов долларов на ж/д тоннель в Нью-Йорке, если в честь него переименуют вокзал и аэропорт.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп якобы предложил лидеру демократического меньшинства в Сенате Чаку Шумеру разморозить около 16 миллиардов долларов на реализацию крупного инфраструктурного проекта в Нью-Йорке. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По информации журналистов, в качестве условия обсуждалось согласие на переименование нью-йоркского вокзала Пенн-Стейшн и международного аэропорта Даллес в столичном регионе Вашингтона в честь главы государства. Предполагается, что соответствующий разговор между политиками состоялся в прошлом месяце.

Сообщается, что Шумер быстро отклонил предложение, указав на отсутствие у него полномочий принимать подобные решения.

Ранее сообщалось, что в США создали гигантскую статую президента Дональда Трампа. Высота монумента, отлитого из бронзы и покрытого толстым слоем сусального золота, составляет около 15 футов.

