Фонд Печерского надеется, что спасшую советских пленных австрийку наградят

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Фонд Александра Печерского, занимающийся увековечением памяти участников Сопротивления в нацистских концлагерях, надеется, что Австрия наградит укрывшую бежавших советских военнопленных Марию Лангталер, сообщил РИА Новости председатель правления фонда Илья Васильев.
На свободу в ходе восстания в австрийском концлагере Маутхаузен в начале февраля 1945 года вырвались около 500 советских военнопленных. Они справились с охраной и преодолели две полосы колючей проволоки. На бежавших из лагеря узников была открыта охота. В ней приняли участие не только военные, но и обычные жители ближайших деревень, которые выслеживали и убивали советских офицеров, помогая фашистам. Несмотря на это, среди местных жителей были и те, кто помогал бежавшим узникам лагеря и укрывал их в погребах. События, произошедшие в феврале 1945 года, вошли в историю под названием «Охота на зайцев».
Отвечая на вопрос, удалось ли понять в работе над документальным фильмом «Охота на зайцев», что двигало простыми австрийскими обывателями, фактически открывшими охоту на бежавших из «Маутхаузена» советских военнопленных, Васильев указал, что «мы не берём на себя ответственности за простые и окончательные ответы».
«Однако в рамках проекта мы сознательно попытались приблизиться к пониманию механизма вспышки массового насилия, привлекая социологов, историков и психологов», — добавил он.
По словам Ильи Васильева, «речь идёт о сочетании страха, длительной пропаганды, деиндивидуализации жертв и коллективной ответственности, которая так и не была в полной мере осмыслена в австрийском обществе».
«На этом фоне особенно отчётливо выделяется фигура Марии Лангталер — крестьянки, которая, рискуя жизнью, спасала советских военнопленных», — рассказал он.
«По нашему ходатайству она была посмертно награждена российской стороной орденом Мужества», — пояснил председатель правления Фонда Александра Печерского.
«Мы уверены, что для Австрии признание её подвига на государственном уровне могло бы стать первым серьёзным шагом к подлинной проработке прошлого, которой пока мы, к сожалению, не увидели..», — заключил он.