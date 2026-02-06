Макрон: Ряд видеоигр и ИИ-чатов может быть запрещён для детей во Франции

«Что мы хотим сделать в отношении видеоигр и чатов с искусственным интеллектом — это в ближайшие 2−3 месяца обратиться к независимым экспертам, чтобы получить заключение. И если они скажут нам, что это вредно и опасно для детей и подростков, то тогда мы предложим правила», — заявил Макрон в беседе с YouTube-каналом Brut.
Президент подчеркнул, что исключать запретительные меры нельзя, особенно если речь идёт о продуктах, пропагандирующих насилие и способных подтолкнуть молодёжь к противоправным действиям. Эта инициатива стала частью более масштабного законопроекта, уже поддержанного парламентом в первом чтении, который предполагает запрет соцсетей для лиц младше 16 лет и ограничение использования смартфонов в школах.
В рамках этого же документа уже планируется заблокировать доступ подросткам к некоторым игровым онлайн-платформам с социальными функциями, таким как Roblox. Окончательное принятие закона Макрон намерен обеспечить до начала учебного года в сентябре 2026 года.
Ранее французы запустили петицию против запрета соцсетей для детей до 15 лет. Правая партия «Патриоты» утверждает, что истинная цель этого закона — внедрение обязательной цифровой идентификации для всех интернет-пользователей. Авторы петиции сослались на позицию Еврокомиссии: она намерена создать технический механизм для проверки возраста, используя европейское цифровое удостоверение личности. Планируется, что эти удостоверения станут доступны всем в конце 2026 года.
