Макрон: Ряд видеоигр и ИИ-чатов может быть запрещён для детей во Франции

«Что мы хотим сделать в отношении видеоигр и чатов с искусственным интеллектом — это в ближайшие 2−3 месяца обратиться к независимым экспертам, чтобы получить заключение. И если они скажут нам, что это вредно и опасно для детей и подростков, то тогда мы предложим правила», — заявил Макрон в беседе с YouTube-каналом Brut.