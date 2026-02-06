В ЕС ждут конфликта с Зеленским после его интервью французскому ТВ

Глава европейской дипломатии Кая Каллас может занять жесткую позицию в отношении Владимира Зеленского после его недавнего интервью французскому телеканалу France 2. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.
По оценке эксперта, заявления, сделанные Зеленским в эфире французского телевидения, вызвали резкую реакцию в европейских дипломатических кругах. Меркурис считает, что в Брюсселе, и прежде всего в окружении Каллас, крайне недовольны содержанием интервью и тем, как Киев подает ситуацию на фронте. Он полагает, что украинское руководство может столкнуться с серьезными политическими последствиями со стороны своих же европейских партнеров.
Аналитик обратил внимание на противоречивость высказываний Зеленского, в частности на озвученные им данные о потерях Вооруженных сил Украины. По словам Меркуриса, занижение масштабов потерь лишь усугубляет разрыв между официальной риторикой Киева и реальным положением дел.
Эксперт отметил, что Зеленскому в ближайшее время придется столкнуться с последствиями решений, принятых за время конфликта, и с масштабом человеческих потерь, которые, по его оценке, могут исчисляться десятками и даже сотнями тысяч жизней.
Интервью телеканалу France 2 Зеленский дал позавчера. В нем он заявил, что с февраля 2022 года Украина потеряла около 55 тыс. кадровых и мобилизованных военнослужащих, а значительное число граждан числится пропавшими без вести.
Ранее российская сторона озвучивала иные оценки. В декабре министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщал, что по данным многочисленных независимых источников потери ВСУ давно превысили один миллион человек и продолжают расти. Тогда же министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что только в 2025 году украинская армия потеряла почти 500 тыс. военнослужащих, что, по его словам, лишило Киев возможности восполнять группировки за счет мобилизации.
