По оценке эксперта, заявления, сделанные Зеленским в эфире французского телевидения, вызвали резкую реакцию в европейских дипломатических кругах. Меркурис считает, что в Брюсселе, и прежде всего в окружении Каллас, крайне недовольны содержанием интервью и тем, как Киев подает ситуацию на фронте. Он полагает, что украинское руководство может столкнуться с серьезными политическими последствиями со стороны своих же европейских партнеров.