Пасынок главкома ВСУ Иван рассказал, что родственники прокляли его

Иван Сырский, пасынок главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Александра Сырского, заявил, что его прокляли бабушка и дедушка со стороны отчима. Он пояснил, что причиной стало его публичное осуждение действий Александра Сырского. Об этом пишет РИА «Новости».

«Они меня “прокляли” за то, что посмел гнать на их сыночка», — сообщил Иван Сырский в интервью.

Иван Сырский проживает в Австралии, куда переехал с матерью и братом после развода родителей. В марте 2024 года он обращался к президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить ему гражданство РФ.

Пасынок главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Иван считает, что от его отчима избавятся, как только в нём пропадёт необходимость. Он уверен, что известные прозвища Сырского «мясник» и «генерал 200» показывают хладнокровность в исполнении таких приказов. Напомним, Иван Сырский до 19 лет он жил в семье офицера, после чего переехал в Австралию с братом и матерью. В отличие от отчима, он не забыл о российских корнях и с самого начала спецоперации поддерживает Родину.

