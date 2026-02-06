Пасынок главкома ВСУ Иван рассказал, что родственники прокляли его

Пасынок главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Иван считает, что от его отчима избавятся, как только в нём пропадёт необходимость. Он уверен, что известные прозвища Сырского «мясник» и «генерал 200» показывают хладнокровность в исполнении таких приказов. Напомним, Иван Сырский до 19 лет он жил в семье офицера, после чего переехал в Австралию с братом и матерью. В отличие от отчима, он не забыл о российских корнях и с самого начала спецоперации поддерживает Родину.