В европейской стране возбудили дело против бывшего премьера из-за Эпштейна

Норвежские правоохранительные органы начали расследование в отношении бывшего премьер-министра страны и экс-председателя Норвежского Нобелевского комитета Торбьорна Ягланда.

Норвежские правоохранительные органы начали расследование в отношении бывшего премьер-министра страны и экс-председателя Норвежского Нобелевского комитета Торбьорна Ягланда. Поводом стали материалы, обнародованные в рамках дела Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает подразделение по борьбе с экономическими преступлениями Oekokrim.

Как следует из заявления ведомства, решение о начале проверки принято на основании информации из недавно рассекреченных документов, связанных с Эпштейном. В Oekokrim указали, что в период, к которому относятся опубликованные материалы, Ягланд занимал высокие международные должности, включая пост председателя Нобелевского комитета и генерального секретаря Совета Европы, что требует отдельной правовой оценки.

На данный момент конкретные обвинения Ягланду не предъявлены. Расследование сосредоточено на возможном получении подарков, оплате поездок и предоставлении займов, которые могли быть связаны с его служебным положением. Параллельно полиция инициировала процедуру лишения Ягланда дипломатического иммунитета, которым он обладает как бывший руководитель международной организации. Соответствующий запрос направлен в Министерство иностранных дел Норвегии.

Торбьорн Ягланд занимал пост премьер-министра Норвегии в 1996—1997 годах, позже возглавлял МИД страны. Генеральным секретарем Совета Европы он был с 2009 по 2019 год, а Норвежский Нобелевский комитет возглавлял в 2009—2015 годах.

После публикации материалов по делу Эпштейна в конце января аналогичные расследования были начаты также в Турции, Литве и Польше.

Зеленскому предрекли внутренний кризис сильнее войны при отказе от выборов.

