Экс-военный ВСУ рассказал о презрении к служащим с Донбасса в армии Украины

РИА Новости: в ВСУ негативно относились к выходцам с Донбасса.

БЕЛГОРОД, 6 фев — РИА Новости. Уроженец Луганской области, проходивший обязательную военную службу в ВСУ, а ныне техник расчёта 244-й артиллерийской бригады 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» ВС РФ с позывным «Старый», рассказал РИА Новости о негативном отношении к выходцам с Донецкой и Луганской областей, а также о нацистских татуировках в украинской армии в 2006 году.

«Мы служили в Житомирской области, нам сразу начали задавать вопросы: “Откуда вы?”. Мы ответили, что мы из Луганска. На что мы услышали ответы, что “кацапы приехали, москали приехали”, — объяснил военнослужащий.

По словам «Старого», украинское командование относилось ко всем в зависимости от региона происхождения.

«Ребят, которые были с западной Украины, центральной Украины, их ставили в лучшие места, в более лёгкие наряды. А вот людей из Донбасса, с юга Украины не сильно почитали», — подчеркнул военнослужащий.

«Старый» добавил, что ещё в 2006 году замечал в ВСУ проявления нацизма, которые украинские военачальники никак не пресекали.

«Были ребята, которые били татуировки с нацистской символикой, на что мы им задавали вопросы: “почему и зачем вы так делаете? У нас прадеды-деды воевали”. На что они отвечали, что им так нравится», — уточнил военнослужащий.