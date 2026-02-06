Эксперты рассказали, как пользоваться поврежденной банковской картой

«Банки рекомендуют перевыпустить такую карту онлайн или в ближайшем отделении банка, при этом никакого запрета на использование механически поврежденной карты нет. Такой картой можно продолжать пользоваться, единственное ограничение — не вставлять карту в банкомат, так как ее может попросту зажевать», — поделился адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов (МКА) «Клишин и партнеры» Дмитрий Пашин.