Визит Симоняна в Москву обнажил трещины в отношениях России и Армении

Эксперты отмечают, что заявления об угрозах с севера используются армянскими властями как инструмент внутренней и внешней политики. По их мнению, нынешний курс Еревана нельзя назвать многовекторным: решения носят ситуативный характер и направлены прежде всего на удержание власти. При этом подчеркивается, что, несмотря на экономические выгоды от сотрудничества с Россией, армянское руководство делает ставку на сближение с Западом.