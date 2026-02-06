Визит Симоняна в Москву обнажил трещины в отношениях России и Армении

Приезд в Москву председателя Национального собрания Армении Алена Симоняна сопровождался протестной акцией у здания армянского посольства и жесткими заявлениями на переговорах в российском МИД. Об этом сообщает Взгляд.
В четверг Симонян провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Почти одновременно у здания дипмиссии Армении в Москве собрались представители армянской диаспоры. Участники акции выступили в поддержку Армянской апостольской церкви и резко раскритиковали политику действующих властей республики. Прозвучали обвинения в давлении на духовенство и подрыве национальной идентичности. Митингующие выразили поддержку Католикосу всех армян Гарегину II, конфликт которого с правительством длится уже несколько лет.
Обострение между светской властью и церковью началось после событий 2020 года, когда Первопрестольный Эчмиадзин публично потребовал отставки премьер-министра Никола Пашиняна, возложив на него ответственность за курс по Карабаху. Впоследствии правительство инициировало кампанию за смену Католикоса, несмотря на пожизненный характер его избрания, и заявило о планах «обновления» церкви.
На фоне этих событий в российском МИД проходили переговоры с армянской делегацией. Сергей Лавров заявил о недоумении в связи с заявлениями армянских политиков об угрозах безопасности Армении с северного направления. Он отметил, что в Москве слышат заверения Еревана о заинтересованности в сохранении сотрудничества с Россией, однако видят активные попытки внешних игроков, прежде всего Евросоюза, влиять на курс армянского руководства.
Глава МИД России подчеркнул, что Москва не возражает против развития партнерами внешних связей, но указал на практику, при которой страны ЕС ставят своих визави перед жестким выбором. Лавров также призвал к снижению уровня недоверия и искажений в общественном пространстве двух стран.
Симонян, в свою очередь, признал наличие у Армении нерешенных вопросов по линии ОДКБ, но назвал Россию союзным и дружественным государством. Он заверил, что Ереван не планирует выход из Евразийского экономического союза и отрицает резкую смену внешнеполитического курса, заявляя о праве Армении на баланс после войны 2020 года.
Отдельной темой стали заявления российской стороны о преследовании в Армении пророссийских политиков и конфликте вокруг Армянской апостольской церкви. Симонян охарактеризовал уголовные дела против оппозиции как внутреннее дело республики и отверг утверждения о гонениях на духовенство.
По итогам визита Валентина Матвиенко анонсировала проведение в марте очередного заседания межпарламентской комиссии России и Армении. Она напомнила, что около трети внешней торговли Армении приходится на Россию, а совокупный объем российских инвестиций превышает 4 млрд долларов.
Армения вступила в ЕАЭС в 2015 году, когда ее ВВП составлял 10,5 млрд долларов. В настоящее время этот показатель вырос более чем вдвое. При этом премьер-министр Пашинян неоднократно заявлял о намерении двигаться в сторону европейских стандартов, что сопровождается дистанцированием от России и фактическим замораживанием участия в ОДКБ.
Ереван отказался от военных учений в рамках организации, прекратил взносы в ее бюджет, заключил контракты на поставку западных вооружений, расширил присутствие наблюдательной миссии Евросоюза на границе с Азербайджаном и провел совместные учения с США. Кроме того, Армения ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда и оказывает гуманитарную поддержку Украине.
Эксперты отмечают, что заявления об угрозах с севера используются армянскими властями как инструмент внутренней и внешней политики. По их мнению, нынешний курс Еревана нельзя назвать многовекторным: решения носят ситуативный характер и направлены прежде всего на удержание власти. При этом подчеркивается, что, несмотря на экономические выгоды от сотрудничества с Россией, армянское руководство делает ставку на сближение с Западом.
Аналитики считают, что дальнейшее охлаждение отношений между Москвой и Ереваном при сохранении нынешней политики неизбежно, а возможная нормализация связана с изменениями во внутренней политике Армении и итогами предстоящих парламентских выборов.
