Между президентом Эстонии Аларом Карисом и премьер-министром страны Кристеном Михалом возник конфликт из-за заявления о поддержке переговоров с Россией. Об этом сообщает Bloomberg.
«Заявление президента Эстонии о поддержке прямых переговоров между блоком и Москвой вызвало негативную реакцию со стороны правительства одного из самых ярых сторонников жесткой линии в Европейском союзе», — следует из материала.
Позже Кристен Михал выразил несогласие с такой позицией. Он считает, что прямые переговоры с Россией «неуместны». Премьер полагает, что с Москвой можно работать якобы только через давление.
Эстонский премьер выразил мнение, что Европейский союз постоянно вовлечен в переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине.
Ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна призвал европейские страны воздержаться от ведения диалога с президентом России Владимиром Путиным. Он считает, что стремление начать переговоры с Кремлем является якобы губительным для Украины и представляет прямую угрозу безопасности Европы.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила страны Запада в русофобии. Дипломат заявила, что они вновь поддались идеям нацизма. Она отметила, что подобные процессы на Западе происходили и в прошлом.
Также кипрский журналист Алекс Христофору предупредил, что участившиеся провокации на границе России и Эстонии могут привести к тому, что прибалтийское государство повторит судьбу Украины. Он выразил удивление по поводу того, почему Таллин прибегает к провокациям на границе и угрозам на море.
Как писал KP.RU, Россия готова обсуждать актуальные вопросы с любыми странами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что основой для любых переговоров должны быть взаимное уважение и учет интересов обеих сторон.