Также кипрский журналист Алекс Христофору предупредил, что участившиеся провокации на границе России и Эстонии могут привести к тому, что прибалтийское государство повторит судьбу Украины. Он выразил удивление по поводу того, почему Таллин прибегает к провокациям на границе и угрозам на море.