Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Премьер и президент Эстонии поругались из-за России: подробности

Bloomberg: в Эстонии возник раскол между президентом и премьером из-за РФ.

Источник: Комсомольская правда

Между президентом Эстонии Аларом Карисом и премьер-министром страны Кристеном Михалом возник конфликт из-за заявления о поддержке переговоров с Россией. Об этом сообщает Bloomberg.

«Заявление президента Эстонии о поддержке прямых переговоров между блоком и Москвой вызвало негативную реакцию со стороны правительства одного из самых ярых сторонников жесткой линии в Европейском союзе», — следует из материала.

Алар Карис высказал поддержку идее назначения специального посланника от Евросоюза для ведения диалога с Москвой. Он отметил, что ЕС должен был стать инициатором переговорного процесса, но «немного опоздал». Ведущую роль в этих переговорах взяли на себя США.

Позже Кристен Михал выразил несогласие с такой позицией. Он считает, что прямые переговоры с Россией «неуместны». Премьер полагает, что с Москвой можно работать якобы только через давление.

Эстонский премьер выразил мнение, что Европейский союз постоянно вовлечен в переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна призвал европейские страны воздержаться от ведения диалога с президентом России Владимиром Путиным. Он считает, что стремление начать переговоры с Кремлем является якобы губительным для Украины и представляет прямую угрозу безопасности Европы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила страны Запада в русофобии. Дипломат заявила, что они вновь поддались идеям нацизма. Она отметила, что подобные процессы на Западе происходили и в прошлом.

Также кипрский журналист Алекс Христофору предупредил, что участившиеся провокации на границе России и Эстонии могут привести к тому, что прибалтийское государство повторит судьбу Украины. Он выразил удивление по поводу того, почему Таллин прибегает к провокациям на границе и угрозам на море.

Как писал KP.RU, Россия готова обсуждать актуальные вопросы с любыми странами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что основой для любых переговоров должны быть взаимное уважение и учет интересов обеих сторон.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше