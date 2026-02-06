Рубио ушёл с поста и.о. главы Национального архива США

Рубио возглавил архивы в начале 2025 года после увольнения Коллин Дж. Шоган. Причины её отстранения не объяснялись, но многие эксперты связывают это с давлением Белого дома на ведомство, добивавшееся возврата президентских материалов после первого срока Трампа.
Как сообщило агентство в рассылке, срок полномочий Рубио закончился автоматически согласно федеральному закону, ограничивающему временные назначения 300 днями. Перед уходом он передал обязанности старшему советнику Джеймсу Байрону, который до прихода в архив работал в Фонде Ричарда Никсона и не имел опыта работы с федеральными архивами.
Экс-глава судебного отдела агентства Джейсон Р. Бэрон заявил, что задержка с назначением связана с давним конфликтом Трампа и архивного ведомства. Он отметил, что отсутствие постоянного руководителя подрывает независимость архива. Федеральный закон требует, чтобы архивариус назначался на основе профессиональной квалификации, независимо от политических взглядов.
А ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что единственным решением для преодоления угрозы банкротства США из-за растущего госдолга станут искусственный интеллект и роботы. По его мнению, текущую ситуацию можно лишь временно отсрочить, чтобы выиграть время для внедрения этих технологий. Маск привёл конкретные цифры, отметив, что ежегодные процентные платежи по госдолгу превысили триллион долларов и теперь больше всего военного бюджета страны.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.