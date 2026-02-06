Рубио ушёл с поста и.о. главы Национального архива США

А ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что единственным решением для преодоления угрозы банкротства США из-за растущего госдолга станут искусственный интеллект и роботы. По его мнению, текущую ситуацию можно лишь временно отсрочить, чтобы выиграть время для внедрения этих технологий. Маск привёл конкретные цифры, отметив, что ежегодные процентные платежи по госдолгу превысили триллион долларов и теперь больше всего военного бюджета страны.