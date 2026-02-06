Российские войска могут занять Одессу в случае, если вооруженные силы Украины не удержат линию фронта. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала.
По его словам, Москва исходит из намерения сохранить контроль над Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областями. На этом фоне, как отметил эксперт, ключевым остается вопрос возможного расширения зоны контроля. Миршаймер допустил, что при развитии ситуации Россия может занять дополнительные территории, включая Одессу и Харьков.
Аналитик указал, что Киев, по его оценке, уже потерпел военное поражение и продолжает удерживать позиции исключительно за счет внешней поддержки. Он не исключил, что в случае распада украинской армии в ближайшей перспективе российская сторона сможет продвинуться дальше и взять под контроль новые регионы.
Миршаймер также обратил внимание на переговоры по Украине, проходящие в Абу-Даби. По его мнению, их ход свидетельствует о том, что завершение конфликта для Москвы связано не с компромиссом, а с решением задачи на поле боя и поражением киевского режима.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Москва настаивала на предоставлении жителям Донбасса права на самоопределение, однако Киев, по его словам, выбрал силовой сценарий. Он также отмечал, что интерес России к выводу украинских формирований с занимаемых ими территорий отсутствует на фоне темпов наступления российской армии.
Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что в соответствии с Конституцией России Крым, Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемыми субъектами РФ.
В среду и четверг в Абу-Даби прошел второй раунд переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины. Первый раунд состоялся 23−24 января. Встречи проходили в закрытом формате, без участия прессы.
