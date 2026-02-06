Военные США заявили об ударе по судну, якобы причастному к наркоторговле

Удар был нанесен по приказу командующего Южным командованием армии США генерала Фрэнсиса Донована.
«Оперативная группа нанесла смертельный кинетический удар по судну, эксплуатируемому террористическими организациями… В ходе операции были ликвидированы два наркотеррориста», — говорится в заявлении командования в соцсети Х.
По утверждению Пентагона, разведданные свидетельствуют о том, что судно следовало по известным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана и участвовало в операциях по наркоторговле.
Атака на суда.
За последние несколько месяцев Соединенные Штаты не раз использовали Вооруженные силы для уничтожения катеров, которые якобы перевозили наркотики. По заявлениям американских властей, такие операции направлены на борьбу с транснациональной преступностью и наркоторговлей.
Помимо Тихого океана, США атакуют суда и в Карибском море. Эти действия, в частности, привели к обострению отношений с Венесуэлой. Кульминацией этого стали захват ее президента Николаса Мадуро с женой и обстрелы Каракаса.
Венесуэльские власти считают, что цель нападения Штатов — получение контроля над нефтью и минеральными ресурсами. Как заявил глава МИД страны Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.
Россия выразила глубокую озабоченность произошедшим, а также подтвердила солидарность с народом Венесуэлы и поддержку ее курса на защиту национальных интересов. В Москве назвали похищение Мадуро неприемлемым посягательством на суверенитет государства и призвали американское руководство освободить президента и его жену.