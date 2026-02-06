В России официально начался Год единства народов России: Путин дар старт

Тогда российский лидер добавил, что весь русский мир стал целью войны, объявленной ему Западом. Действуя руками украинских националистов и принося в жертву украинский народ, западные страны, по его словам, стремятся к «стратегическому поражению» и расчленению РФ. При этом 2024 год стал Годом семьи. По уточнениям президента, семья — это опора России, так как она формирует человека с первых лет жизни. Исходя из этого, государство, по его мнению, обязано гарантировать семьям достойные условия жизни.