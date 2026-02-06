В России официально начался Год единства народов России: Путин дар старт

Российский лидер Владимир Путин дал старт Году единства народов РФ. Президент принял участие в торжественной церемонии на национальном центре «Россия».
«Очень рад приветствовать всех вас — тех, кто собрался в этом зале и по всей стране. Когда смотришь в зал, да и на сцену, то возникает чувство удивления и восторга — удивления от этого многообразия и восторга от того, что мы все вместе», — объявил со сцены президент.
Рассуждая о единстве, президент обратился к истории, рассказав об объединении славянских народов на основе общих ценностей и веры.
Президент заявил о бесконечном уважении ко всем народам, входившим в состав России. Кроме этого, Путин напомнил о полном уважении к их культурному наследию, традициям и духовным ценностям.
Кроме этого, Путин подчеркнул, что бойцы СВО, называя друг друга «братьями», демонстрируют тем самым сплоченность и единство страны.
После завершения выступления президент вместе с аудиторией несколько раз скандировал: «Россия!».
Президент подписал указ об утверждении 2026 года — Годом единства народов России. Для организации мероприятий создан оргкомитет, сопредседателями которого назначены первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко и заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
Напомним, что 2025 год Путин предложил объявить Годом защитника Отечества. Президент связал это решение с празднованием знаменательной даты — юбилея Великой Победы.
Тогда российский лидер добавил, что весь русский мир стал целью войны, объявленной ему Западом. Действуя руками украинских националистов и принося в жертву украинский народ, западные страны, по его словам, стремятся к «стратегическому поражению» и расчленению РФ. При этом 2024 год стал Годом семьи. По уточнениям президента, семья — это опора России, так как она формирует человека с первых лет жизни. Исходя из этого, государство, по его мнению, обязано гарантировать семьям достойные условия жизни.