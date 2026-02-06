Ричмонд
Военные ВСУ сдались в плен из-за обезвоживания, рассказал пленный

РИА Новости: военные ВСУ сдались в плен из-за обезвоживания.

ДОНЕЦК, 6 фев — РИА Новости. Солдаты ВСУ сдались в плен на красноармейском направлении из-за обезвоживания, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий 79-й бригады ВСУ Игорь Дмитров.

По словам пленного, его группа две недели находилась на фермах, за это время командование один раз передало провизию без воды, сбросив ее с промышленного дрона «Баба яга». Игорь отметил, что в посылке были только сублимированные продукты, которые нужно растворять в воде.

«Мы уже когда пришли в домик, у нас уже ничего не было, ни воды, ничего, ни еды, вообще ничего не было, четыре-пять дней… На утро мой подчиненный “Миня” пошел снега набрать, чтобы хотя бы растопить как-то, хоть чуть-чуть водички попить горячей», — сказал пленный.

Он добавил, что по возвращению подчиненный сообщил, что слышал русские голоса, после чего Дмитров, как командир группы, принял решение сдаться в плен.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше