Пентагон: Соединённые Штаты нанесли удар по судну наркоторговцев в Тихом океане

Соединённые Штаты нанесли удар по судну наркоторговцев в Тихом океане. Видео © X / Southcom.
«Разведка подтвердила, что судно шло вдоль известных маршрутов контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана и использовалось для наркотрафика. В ходе операции были убиты два наркотеррориста», — уточнило командование в социальной сети X.
Ранее США нанесли удар по трём судам в Тихом океане, якобы перевозившим наркотики. Удар был нанесён объединённой оперативной группой «Southern Spear» по трём судам, принадлежащим организациям, признанными террористическими. По данным командования, разведка подтвердила, что суда следовали по известным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана. В результате ударов, по заявлению Пентагона, были убиты восемь мужчин, названных «наркотеррористами».
