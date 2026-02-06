Пентагон: Соединённые Штаты нанесли удар по судну наркоторговцев в Тихом океане

Ранее США нанесли удар по трём судам в Тихом океане, якобы перевозившим наркотики. Удар был нанесён объединённой оперативной группой «Southern Spear» по трём судам, принадлежащим организациям, признанными террористическими. По данным командования, разведка подтвердила, что суда следовали по известным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана. В результате ударов, по заявлению Пентагона, были убиты восемь мужчин, названных «наркотеррористами».