Российские военные сняли момент удара ФАБ-3000 по дамбе ВСУ у Константиновки. Видео © Telegram / ИЗНАНКА.
«ВКС РФ отрезают логистические пути ВСУ. На кадрах ОК наблюдаем нанесение огневого поражения ФАБом-3000 по дамбе в районе Константиновки», — говорится в сообщении.
Ранее бойцы Вооружённых сил Российской Федерации закрепили свои позиции в северо-западной части населённого пункта Татьяновка в Донецкой Народной Республике. Военный эксперт отметил, что продвижение вдоль реки Северский Донец ранее позволило расширить зону контроля в этом районе. А наступление ведётся по двум сосредоточенным направлениям: на юго-восточную часть Татьяновки и на восток соседнего Святогорска.
