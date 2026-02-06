Российские военные сняли момент удара ФАБ-3000 по дамбе ВСУ у Константиновки

Ранее бойцы Вооружённых сил Российской Федерации закрепили свои позиции в северо-западной части населённого пункта Татьяновка в Донецкой Народной Республике. Военный эксперт отметил, что продвижение вдоль реки Северский Донец ранее позволило расширить зону контроля в этом районе. А наступление ведётся по двум сосредоточенным направлениям: на юго-восточную часть Татьяновки и на восток соседнего Святогорска.