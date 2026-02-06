В Тамбовской области, где сошли вагоны, открыли движение по одному пути

«Сегодня, 6 февраля, в 2.09 (мск — ред.) железнодорожники открыли движение поездов по одному пути на станции Кочетовка-2 Юго-Восточной железной дороги. Напомним, 4 февраля в 15.34 мск на станции Кочетовка-2 произошёл сход вагонов грузового поезда с последующим возгоранием груза (бензин). В работах по ликвидации последствий происшествия задействовано около 250 железнодорожников, пожарные и восстановительные поезда, специализированная техника», — говорится в сообщении в Telegram-канале.