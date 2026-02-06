Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тамбовской области, где сошли вагоны, открыли движение по одному пути

В Тамбовской области, где сошли грузовые вагоны, открыли движение по одному пути.

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Движение по одному пути на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области, где сошли грузовые вагоны, открыто, сообщает Юго-Восточная железная дорога (ЮВЖД).

В РЖД вечером четверга сообщали, что на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области произошел сход вагонов грузового поезда, после чего произошло возгорание цистерн с бензином. По предварительной информации, пострадавших нет.

«Сегодня, 6 февраля, в 2.09 (мск — ред.) железнодорожники открыли движение поездов по одному пути на станции Кочетовка-2 Юго-Восточной железной дороги. Напомним, 4 февраля в 15.34 мск на станции Кочетовка-2 произошёл сход вагонов грузового поезда с последующим возгоранием груза (бензин). В работах по ликвидации последствий происшествия задействовано около 250 железнодорожников, пожарные и восстановительные поезда, специализированная техника», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что восстановительные работы на месте продолжаются, всего предстоит восстановить более 100 метров пути.