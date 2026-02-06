Трамп предлагал миллиарды за вокзал со своим именем

Президент США Дональд Трамп предлагал выделить Нью-Йорку 16 млрд долларов на крупный инфраструктурный проект в обмен на переименование Пенсильванского вокзала в свою честь. Об этом 5 февраля сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
По данным издания, соответствующее предложение Трамп озвучил лидеру демократического меньшинства в Сенате Чаку Шумеру. Речь шла о снятии запрета на финансирование масштабного транспортного проекта, который ранее был заблокирован федеральными властями. Взамен, как утверждают источники CNN, американский президент настаивал на том, чтобы Пенсильванский вокзал в Нью-Йорке, а также международный аэропорт имени Даллеса в Вашингтоне получили его имя.
Шумер от выполнения этих условий отказался, указав, что не обладает полномочиями для переименования подобных объектов.
Средства, о которых шла речь, планировалось направить на строительство нового железнодорожного тоннеля под рекой Гудзон. Проект должен соединить Нью-Йорк и Нью-Джерси и считается одним из ключевых инфраструктурных узлов северо-востока США.
Ранее администрация Трампа уже предпринимала шаги по переименованию географических объектов. В январе Министерство внутренних дел США утвердило новое название Мексиканского залива — Американский. Позднее президент заявлял, что в Мексике якобы положительно отнеслись к этому решению.
Власти Мексики, в свою очередь, уточняли, что новое название может применяться лишь к континентальному шельфу Соединенных Штатов, тогда как в международной практике акватория по-прежнему остается Мексиканским заливом.
