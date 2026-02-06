Южная группировка за сутки уничтожила 39 блиндажей с военными ВСУ

По его информации, на краматорском, константиновском и славянском направлениях были уничтожены шесть антенн связи, терминал спутниковой системы Starlink, семь пунктов управления беспилотниками, а также три наземных робототехнических комплекса. Кроме того, огневое поражение нанесено 39 блиндажам и укрытиям, в которых находился личный состав ВСУ.
Ранее в силовых структурах сообщили о том, что на позициях украинской армии наблюдаются отключения терминалов Starlink. ВСУ на передовой лишилась связи из-за мер, предпринятых Илоном Маском в отношении несанкционированного использования спутниковых терминалов Starlink.
