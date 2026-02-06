Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Южная группировка за сутки уничтожила 39 блиндажей с военными ВСУ

Вооружённые силы Украины (ВСУ) понесли значительные потери в результате действий Южной группировки войск за прошедшие сутки. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

Источник: Life.ru

По его информации, на краматорском, константиновском и славянском направлениях были уничтожены шесть антенн связи, терминал спутниковой системы Starlink, семь пунктов управления беспилотниками, а также три наземных робототехнических комплекса. Кроме того, огневое поражение нанесено 39 блиндажам и укрытиям, в которых находился личный состав ВСУ.

Ранее в силовых структурах сообщили о том, что на позициях украинской армии наблюдаются отключения терминалов Starlink. ВСУ на передовой лишилась связи из-за мер, предпринятых Илоном Маском в отношении несанкционированного использования спутниковых терминалов Starlink.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.
Читать дальше