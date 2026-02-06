Форум «Народ и армия едины» пройдёт в Хабаровске в День защитника Отечества

Научно-практический форум «Народ и армия едины» пройдёт в Хабаровске 23 февраля. Посетители увидят тематические экспозиции фронтовых газет, живописных и литературных произведений участников специальной военной операции, трофейную иностранную технику и Вооруженных сир России, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В программе форума также показы документальных фильмов, встречи с ветеранами СВО, концертная программа.
Гости смогут потренироваться в управлении БПЛА и радиоуправляемой техникой, принять участие в мастер-классе по оказанию первой помощи.
Научно-практический форум «Народ и армия едины» пройдет 23 февраля в «Платинум арене».
