Форум «Народ и армия едины» пройдёт в Хабаровске в День защитника Отечества

Гости увидят трофейную технику, посетят выставку работ художников СВО, примут участие в мастер-классах.

Источник: Хабаровский край сегодня

Научно-практический форум «Народ и армия едины» пройдёт в Хабаровске 23 февраля. Посетители увидят тематические экспозиции фронтовых газет, живописных и литературных произведений участников специальной военной операции, трофейную иностранную технику и Вооруженных сир России, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В программе форума также показы документальных фильмов, встречи с ветеранами СВО, концертная программа.

Гости смогут потренироваться в управлении БПЛА и радиоуправляемой техникой, принять участие в мастер-классе по оказанию первой помощи.

Научно-практический форум «Народ и армия едины» пройдет 23 февраля в «Платинум арене».

