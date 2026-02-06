Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бойцы группировки «Восток» взяли в плен украинских военных в Запорожской области

Российские военнослужащие группировки «Восток» взяли в плен группу украинских военнослужащих в Запорожской области в ходе боя за опорный пункт противника. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В Запорожской области штурмовые подразделения группировки “Восток” выбили боевиков ВСУ из опорного пункта. В ходе боя часть украинских военнослужащих сложила оружие и сдалась в плен», — говорится в сообщении ведомства.

Один из российских штурмовиков рассказал, что бойцам пришлось преодолеть 300−400 метров по открытой местности и затем пройти через лесополосу. После скрытного выхода к позиции подразделение использовало гранаты, а затем вступило в кратковременную перестрелку.

Другой участник штурма сообщил, что украинским военнослужащим предложили сдаться без продолжения боя. Он отметил, что единственный путь отхода для Вооружённых сил Украины (ВСУ) проходил через заминированное поле, и после предложения альтернативного выхода противник согласился.

«Взяли в плен. Мы им предложили альтернативу — сдаться без боя, без раненых, без смертей. Они согласились, потому что единственный выход там был через открытое поле и поле было заминировано», — приводит Минобороны его слова.

Один из пленных заявил, что ранее работал в России строителем и, по его словам, оказался в армии после принудительной мобилизации. Он сообщил, что подразделение отправили на позицию без чёткого понимания задачи и маршрута, после чего группа приняла решение сдаться.

Ранее в Сумской области в плен попал украинский военнослужащий, который отправился на фронт из-за крупного долга. По данным силовых структур, офицер ВСУ задолжал значительную сумму за разбитый иностранный автомобиль. Чтобы расплатиться, он отправился в зону боевых действий и выполнял задачи в составе пехотного подразделения. На линии соприкосновения его группа оказалась в окружении, после чего он был взят в плен.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.