Бойцы группировки «Восток» взяли в плен украинских военных в Запорожской области

«В Запорожской области штурмовые подразделения группировки “Восток” выбили боевиков ВСУ из опорного пункта. В ходе боя часть украинских военнослужащих сложила оружие и сдалась в плен», — говорится в сообщении ведомства.
Один из российских штурмовиков рассказал, что бойцам пришлось преодолеть 300−400 метров по открытой местности и затем пройти через лесополосу. После скрытного выхода к позиции подразделение использовало гранаты, а затем вступило в кратковременную перестрелку.
Другой участник штурма сообщил, что украинским военнослужащим предложили сдаться без продолжения боя. Он отметил, что единственный путь отхода для Вооружённых сил Украины (ВСУ) проходил через заминированное поле, и после предложения альтернативного выхода противник согласился.
«Взяли в плен. Мы им предложили альтернативу — сдаться без боя, без раненых, без смертей. Они согласились, потому что единственный выход там был через открытое поле и поле было заминировано», — приводит Минобороны его слова.
Один из пленных заявил, что ранее работал в России строителем и, по его словам, оказался в армии после принудительной мобилизации. Он сообщил, что подразделение отправили на позицию без чёткого понимания задачи и маршрута, после чего группа приняла решение сдаться.
Ранее в Сумской области в плен попал украинский военнослужащий, который отправился на фронт из-за крупного долга. По данным силовых структур, офицер ВСУ задолжал значительную сумму за разбитый иностранный автомобиль. Чтобы расплатиться, он отправился в зону боевых действий и выполнял задачи в составе пехотного подразделения. На линии соприкосновения его группа оказалась в окружении, после чего он был взят в плен.
