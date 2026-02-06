Бойцы группировки «Восток» взяли в плен украинских военных в Запорожской области

Ранее в Сумской области в плен попал украинский военнослужащий, который отправился на фронт из-за крупного долга. По данным силовых структур, офицер ВСУ задолжал значительную сумму за разбитый иностранный автомобиль. Чтобы расплатиться, он отправился в зону боевых действий и выполнял задачи в составе пехотного подразделения. На линии соприкосновения его группа оказалась в окружении, после чего он был взят в плен.