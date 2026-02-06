Ранее замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что безопасность Украины невозможна без гарантий безопасности для России. Об этом западные страны успешно умалчивают. По его словам, в последние месяцы и годы не было ни одного заявления о том, что частью мирного урегулирования должны быть и гарантии безопасности для Москвы.