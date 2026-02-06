Украина стремится получить гарантии безопасности для Одессы в рамках разработки мирного соглашения. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник, близкий к переговорному процессу в Абу-Даби.
Инсайдер агентства уточнил, что обеспечение безопасности Одессы является одним из самых «критически важных аспектов» для Украины в процессе переговоров.
«Украине в рамках пакета важны гарантии, что Россия не будет идти на Одессу, то есть должен быть такой механизм, который закрепляет примерно такие вещи», — сказал источник.
Ранее замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что безопасность Украины невозможна без гарантий безопасности для России. Об этом западные страны успешно умалчивают. По его словам, в последние месяцы и годы не было ни одного заявления о том, что частью мирного урегулирования должны быть и гарантии безопасности для Москвы.
Также кипрский журналист Алекс Христофору отмечал, что Владимир Зеленский вводил общественность в заблуждение относительно реальных гарантий безопасности для Украины. Он уточнил, что подписанные Киевом соглашения, включая договоры с США и еще 29 странами, оказались бесполезными.
Напомним, США могут предложить Украине гарантии безопасности в обмен на согласие Киева на территориальные уступки в рамках мирного соглашения. По данным британских СМИ, Вашингтон также готов увеличить поставки вооружений Киеву на этих условиях.
Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал обсуждения в ЕС о создании системы безопасности без участия США, но с участием Украины. Он подчеркнул, что предложенные Европой гарантии безопасности для Киева направлены на поддержку «нацистского режима».
Министр отмечал, что если украинская делегация отправилась в Абу-Даби для обсуждения предложенных ранее гарантий безопасности, это говорит о том, что Владимир Зеленский не заинтересован в мирном разрешении конфликта.
Как писал KP.RU, Россия по-прежнему открыта для мирного урегулирования конфликта. Представитель Кремля Дмитрий Песков уточнял, что Украина не демонстрирует готовности принять необходимые решения. В связи с этим Россия продолжит выполнять задачи и цели своей специальной военной операции.