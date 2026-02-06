Лондон пригрозил визовой блокадой трём странам и добился депортации нелегалов

Великобритания договорилась с Демократической Республикой Конго, Анголой и Намибией о возвращении тысяч их граждан, незаконно находящихся на территории королевства. Как сообщает газета The Daily Telegraph, согласие было получено после прямых угроз Лондона ввести полный запрет на выдачу виз.
По информации издания, речь идет примерно о 4 тыс. человек, осужденных в Соединенном Королевстве за различные преступления. После достигнутых договоренностей они подлежат депортации в страны своего происхождения.
В ноябре 2025 года глава МВД Великобритании Шабана Махмуд предупреждала власти ДРК, Анголы и Намибии, что в случае отказа от сотрудничества визовые ограничения затронут не только обычных граждан, но и дипломатов, а также представителей высшего политического руководства, вплоть до глав государств. После этого, как указывает The Daily Telegraph, Киншаса, Луанда и Виндхук пересмотрели свою позицию.
Параллельно британские власти сформировали список других государств, которые, по оценке Лондона, уклоняются от приема своих граждан, нелегально находящихся или осужденных в Великобритании. В перечень вошли Бангладеш, Габон, Индия, Нигерия, Пакистан и Сомали. Визовые санкции в отношении этих стран могут быть введены в ближайшие месяцы.
Махмуд заявила, что иностранные правительства, отказывающиеся забирать своих граждан, столкнутся с последствиями. По ее словам, нелегальные мигранты и осужденные преступники будут высланы, а власти намерены жестко восстановить контроль над миграционной системой и государственными границами.
Проблема нелегальной иммиграции обострилась в Великобритании после выхода страны из Европейского союза. С 2018 года через пролив Ла-Манш в королевство на надувных лодках прибыли более 185 тыс. человек. Правительство, сформированное Лейбористской партией после парламентских выборов в июле прошлого года, заявило о намерении усилить сотрудничество с государствами ЕС для пресечения незаконного въезда.
По данным МВД Великобритании, с июня 2024 года по июнь 2025 года в стране было подано рекордное количество заявлений о предоставлении убежища — 111 084. Это на 14% больше, чем за предыдущий аналогичный период. По этому показателю королевство занимает пятое место в Европе после Германии, Испании, Франции и Италии.
