Лондон пригрозил визовой блокадой трём странам и добился депортации нелегалов

В ноябре 2025 года глава МВД Великобритании Шабана Махмуд предупреждала власти ДРК, Анголы и Намибии, что в случае отказа от сотрудничества визовые ограничения затронут не только обычных граждан, но и дипломатов, а также представителей высшего политического руководства, вплоть до глав государств. После этого, как указывает The Daily Telegraph, Киншаса, Луанда и Виндхук пересмотрели свою позицию.