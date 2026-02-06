Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

CNN: Трамп хочет, чтобы железнодорожный вокзал и аэропорт в США носили его имя

Трамп предложил переименовать транспортные узлы в свою честь в обмен на $16 млрд.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы вокзал Пенн-Стейшн и аэропорт в столичном регионе Вашингтона переименовали в его честь. Об этом сообщает CNN со ссылкой на осведомленные источники.

По данным журналистов, Трамп предложил лидеру демократов в Сенате Чаку Шумеру разморозить около 16 миллиардов долларов на крупный инфраструктурный проект в Нью-Йорке. Издание уточняет, что президент это сделал в обмен на согласие переименовать важные транспортные узлы.

Однако предложение было быстро отклонено Шумером, отмечает газета. Он пояснил, что не имеет полномочий для выполнения такой необычной просьбы.

Ранее республиканский депутат Дэвид Кларк предложил переименовать гору Соуни в честь Трампа. Гора расположена в заповеднике, который был назван в честь вождя племени чероки. Республиканец утверждает, что это будет признанием исторического значения лидерства и наследия президента США.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше