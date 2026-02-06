CNN: Трамп хочет, чтобы железнодорожный вокзал и аэропорт в США носили его имя

По данным журналистов, Трамп предложил лидеру демократов в Сенате Чаку Шумеру разморозить около 16 миллиардов долларов на крупный инфраструктурный проект в Нью-Йорке. Издание уточняет, что президент это сделал в обмен на согласие переименовать важные транспортные узлы.