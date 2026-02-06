CNN: Трамп хочет, чтобы железнодорожный вокзал и аэропорт в США носили его имя

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы вокзал Пенн-Стейшн и аэропорт в столичном регионе Вашингтона переименовали в его честь. Об этом сообщает CNN со ссылкой на осведомленные источники.
По данным журналистов, Трамп предложил лидеру демократов в Сенате Чаку Шумеру разморозить около 16 миллиардов долларов на крупный инфраструктурный проект в Нью-Йорке. Издание уточняет, что президент это сделал в обмен на согласие переименовать важные транспортные узлы.
Однако предложение было быстро отклонено Шумером, отмечает газета. Он пояснил, что не имеет полномочий для выполнения такой необычной просьбы.
Ранее республиканский депутат Дэвид Кларк предложил переименовать гору Соуни в честь Трампа. Гора расположена в заповеднике, который был назван в честь вождя племени чероки. Республиканец утверждает, что это будет признанием исторического значения лидерства и наследия президента США.