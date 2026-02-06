Вайхерт: НАТО ненавидит российский стратегический бомбардировщик Ту-160М

«Это один из самых грозных ударных самолётов большой дальности в мире, особенно в эпоху, когда доминируют крылатые ракеты большой дальности и гиперзвуковое оружие. Это ещё один пример того, насколько хорошо россияне адаптировались к требованиям современного поля боя», — считает автор статьи.
Он отмечает высокую скорость и огромную дальность полёта Ту-160М. Вайхерт также подчёркивает, что возобновление серийного производства этой модернизированной модели делает бомбардировщик ключевым элементом дальней авиации ВКС России на обозримое будущее.
Ранее сообщалось, что в польский город Жешув, где расположен ключевой логистический центр НАТО для поставок вооружений на Украину, срочно прибыли сразу пять специализированных самолётов альянса. Среди них — разведывательные борта и воздушные заправщики. Такая комбинация обычно используется для масштабных разведывательных и командных операций.
