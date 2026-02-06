Вайхерт: НАТО ненавидит российский стратегический бомбардировщик Ту-160М

«Это один из самых грозных ударных самолётов большой дальности в мире, особенно в эпоху, когда доминируют крылатые ракеты большой дальности и гиперзвуковое оружие. Это ещё один пример того, насколько хорошо россияне адаптировались к требованиям современного поля боя», — считает автор статьи.