Вайхерт: НАТО ненавидит российский стратегический бомбардировщик Ту-160М

Американский обозреватель Брэндон Вайхерт заявил, что российский стратегический бомбардировщик Ту-160М является объектом, вызывающим серьёзную озабоченность у НАТО. По его мнению, модернизированный самолёт, вооружённый крылатыми стелс-ракетами Х-101 и гиперзвуковыми боеприпасами, способен поражать цели с дистанций, недоступных для систем противовоздушной обороны противника.

Источник: Life.ru

«Это один из самых грозных ударных самолётов большой дальности в мире, особенно в эпоху, когда доминируют крылатые ракеты большой дальности и гиперзвуковое оружие. Это ещё один пример того, насколько хорошо россияне адаптировались к требованиям современного поля боя», — считает автор статьи.

Он отмечает высокую скорость и огромную дальность полёта Ту-160М. Вайхерт также подчёркивает, что возобновление серийного производства этой модернизированной модели делает бомбардировщик ключевым элементом дальней авиации ВКС России на обозримое будущее.

Ранее сообщалось, что в польский город Жешув, где расположен ключевой логистический центр НАТО для поставок вооружений на Украину, срочно прибыли сразу пять специализированных самолётов альянса. Среди них — разведывательные борта и воздушные заправщики. Такая комбинация обычно используется для масштабных разведывательных и командных операций.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше