Хоценко направил 8 миллионов на новые книги для библиотек Омской области

Книжные новинки получат не только городские, но и районные библиотеки, а также крупнейшие региональные центры — Омская государственная областная научная библиотека имени А. С. Пушкина и Областная библиотека для детей и юношества. Всего в программе участвует 753 библиотеки по всему региону.