Хоценко направил 8 миллионов на новые книги для библиотек Омской области

Губернатор Омской области Виталий Хоценко объявил о крупных инвестициях в библиотечную сеть региона в преддверии 2026 года, когда Омск получит статус Культурной столицы России. Из бюджета будет направлено более 8 миллионов рублей на закупку современной литературы.
Средства распределены между всеми муниципалитетами: 7,2 миллиона рублей — это федеральная субсидия, и почти миллион добавляет областной бюджет. На эти деньги библиотеки смогут обновить свои коллекции художественной, научно-популярной и детской литературой, чтобы предложить читателям самые актуальные новинки.
Книжные новинки получат не только городские, но и районные библиотеки, а также крупнейшие региональные центры — Омская государственная областная научная библиотека имени А. С. Пушкина и Областная библиотека для детей и юношества. Всего в программе участвует 753 библиотеки по всему региону.
Параллельно с пополнением фондов в области продолжается модернизация библиотечного пространства. В рамках национального проекта «Семья» до конца года откроются две новые модельные библиотеки, оснащённые современным оборудованием и комфортными зонами для чтения и общения. Таким образом, общее число таких библиотек в регионе достигнет 28.
За последние пять лет на развитие библиотечного дела в Омской области было направлено около 50 миллионов рублей, что позволяет постепенно повышать качество и доступность культурных услуг для всех жителей.