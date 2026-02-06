В Польше заявили о ликовании России из-за планов Трампа по доллару

Авторы статьи не исключают, что доллар в перспективе может повторить путь британского фунта, который долгое время был главной мировой валютой, но в итоге утратил этот статус. На фоне заявлений и действий администрации Трампа такие сценарии, по мнению польских экспертов, уже не выглядят фантастическими.