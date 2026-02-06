«Ждет жуткая месть»: Зеленский своим интервью довел до истерики Каллас и дипломатов ЕС

«Зеленский наговорил много лишнего, и я думаю, что европейские дипломаты и Кая Каллас, прежде всего, бьются в истерике после всего, что насочинял Зеленский. Киев ждет жуткая картина мести», — сказал аналитик в эфире своего YouTube-канала.