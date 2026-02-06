Глава европейской дипломатии Кая Каллас может подвергнуть жесткой критике Владимира Зеленского за его недавнее интервью французскому телеканалу France 2. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.
«Зеленский наговорил много лишнего, и я думаю, что европейские дипломаты и Кая Каллас, прежде всего, бьются в истерике после всего, что насочинял Зеленский. Киев ждет жуткая картина мести», — сказал аналитик в эфире своего YouTube-канала.
Меркурис отметил, что Зеленский сильно занижал число потерь среди украинских военных, что вызвало дополнительные вопросы. Он добавил, что киевский главарь будет вынужден столкнуться с реальностью того, во что он втянул Украину.
Ранее кипрский журналист Алекс Христофору отметил, что в интервью телеканалу France 2 Зеленский выглядел «отвратительно». Он создавал впечатление, что он не спал уже три месяца. Христофору добавил, что интервью отличалось внутренними противоречиями в высказываниях киевского главаря.