Германия стягивает танки к Белоруссии по плану НАТО против России

Переброска 105 немецких танков в Литву у границы с Белоруссией связана с реализацией плана НАТО по возможному военному конфликту с Россией. Об этом сообщает американский журнал The National Interest со ссылкой на военного обозревателя Питера Сучиу.
По данным издания, наращивание контингента бундесвера проходит в рамках оперативного плана НАТО OPLAN DEU, в котором ключевая роль отводится Германии. В прошлом месяце в Литву уже прибыли два боевых батальона. Ожидается, что к 2027 году в стране будет размещено свыше 5 тыс. немецких военнослужащих.
Автор материала отмечает, что речь идет о крупнейшем постоянном размещении войск Германии за пределами страны со времен Второй мировой войны. Основная задача этой группировки — сдерживание России и обеспечение Берлину времени для реагирования в случае эскалации.
Ранее, в декабре, обозреватель National Security Journal Рубен Джонсон сообщал, что представители оборонных ведомств стран НАТО, знакомые с OPLAN DEU, называют логистику главным условием возможного успеха Германии в гипотетическом конфликте с Россией.
В то же время внутри экспертного сообщества звучат и противоположные оценки. В том же месяце обозреватель The National Interest Брендон Вайхерт указывал, что план OPLAN DEU в его нынешнем виде не обеспечивает реальных условий для военного противостояния с Москвой.
Читайте также: Санитарка задушила 9-летнюю воспитанницу детдома в российском городе.