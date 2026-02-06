Посольство США в Иране призвало граждан срочно покинуть страну

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя сообщил о недопустимости военных решений против Ирана. Он отметил, что Москва рассчитывает на более конструктивный подход со стороны США и их союзников. По его словам, силовой сценарий вокруг Ирана создаёт угрозы не только для самой страны, но и для всего региона. Также стало известно о предстоящих переговорах между Соединёнными Штатами и Ираном по ядерной программе.