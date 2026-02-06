Ричмонд
Посольство США в Иране призвало граждан срочно покинуть страну

Посольство Соединённых Штатов в Иране распространило экстренное предупреждение для своих граждан, призвав их немедленно покинуть страну. В заявлении на официальном сайте рекомендуется рассмотреть возможность выезда по суше в Турцию или Армению, если это безопасно.

«Гражданам США следует немедленно покинуть Иран. Рассмотрите возможность выезда из Ирана по суше в Турцию или Армению, если это безопасно», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте посольства.

В дипмиссии пояснили, что текущая ситуация характеризуется высокими рисками: протесты могут перерасти в насилие, что грозит арестами и травмами. В стране ужесточены меры безопасности, включая блокировку дорог, а также наблюдаются серьёзные перебои в работе транспорта и интернета. Кроме того, ограничена телефонная связь, а многие авиакомпании отменяют или сокращают рейсы из Ирана.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя сообщил о недопустимости военных решений против Ирана. Он отметил, что Москва рассчитывает на более конструктивный подход со стороны США и их союзников. По его словам, силовой сценарий вокруг Ирана создаёт угрозы не только для самой страны, но и для всего региона. Также стало известно о предстоящих переговорах между Соединёнными Штатами и Ираном по ядерной программе.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

