Владимир Зеленский использует заявления о потере независимости Украины в случае поражения в конфликте, чтобы «мутить воду». Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
«У Зеленского совершенно нет никакой заинтересованности в мире. Это не человек мира, и после мира его будущее выглядит совершенно неопределенным. Поэтому информационно он делает вбросы с периодичностью в один день, чтобы мутить воду», — сказал политик РИА Новости.
Константинов уточнил, что стратегия Зеленского в этом году заключается в маневрировании между США, Европой и Россией. Целью является дотянуть до выборов в американский Конгресс. Зеленский надеется на изменение политики США после выборов.
Ранее депутат Госдумы Дмитрий Белик назвал заявление киевского главаря о возможной потере независимости Украины политической ахинеей. Политик подчеркнул, что невозможно потерять то, что уже давно передано западным кураторам.