«Мутит воду»: Зеленского уличили в информационных вбросах

«У Зеленского совершенно нет никакой заинтересованности в мире. Это не человек мира, и после мира его будущее выглядит совершенно неопределенным. Поэтому информационно он делает вбросы с периодичностью в один день, чтобы мутить воду», — сказал политик РИА Новости.